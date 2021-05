Bei Kanalarbeiten an einer Schule in Bingen ist am Morgen eine Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Sie soll am Freitag entschärft werden

Nach Angaben der Polizei war der metallene Gegenstand gegen 8:30 Uhr bei Bauarbeiten gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst habe mittlerweile bestätigt, dass es sich um eine Weltkriegsbombe handelt. Berufsschule geräumt Laut Polizei hat die Berufsbildende Schule das Gebäude eigenständig geräumt und die Schülerinnen und Schüler nach Hause geschickt. Bombe soll Freitagvormittag entschärft werden Wie die Stadt Bingen mitteilt, soll die Bombe am Freitagvormittag ab 11 Uhr entschärft werden. Deshalb müssen etwa 3.000 Anwohner ihre Häuser verlassen. Betroffen sind nach Angaben der Stadt alle Häuser, die sich in einem Radius von 500 Metern um den Fundort der Bombe befinden. Wer nicht anderweitig unterkomme, könne ins Kulturzentrum. Züge und Fähren fahren nicht Für den Zeitraum der Entschärfung müsse der Bahnverkehr auf der Strecke Koblenz-Mainz sowie der Fährverkehr eingestellt werden, so ein Stadtsprecher. Auch die Mainzer Straße müsse während der Arbeiten gesperrt werden, entsprechende Umleitungen sollen eingerichtet werden. Ein Servicetelefon ist laut Stadt am Freitag, ab 8 Uhr, unter der Nummer 06721/184-184 bis zur Aufhebung der Evakuierung eingerichtet.