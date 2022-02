Fund von Fliegerbombe sorgte für Großeinsatz

per Mail teilen

Der Fund einer alten Fliegerbombe hat am Dienstagnachmittag im Rüdesheimer Stadtteil Assmannshausen für einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und weiteren Rettungskräften gesorgt. Wie die Polizei berichtet, wurde die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg bei Bauarbeiten auf einem Privatgrundstück entdeckt. Insgesamt waren über 50 Leute im Einsatz, etwa 30 Menschen mussten zwischenzeitlich ihre Häuser verlassen. Auch die Evakuierung eines nahegelegenen Seniorenheimes wurde vorbereitet. Außerdem wurde die Bahnstrecke zwischen Rüdesheim und Lorch gesperrt. Am frühen Abend stellten Spezialisten dann fest, dass es sich nur um eine leere Bombenhülse handelte. Eine Entschärfung war also nicht notwendig.