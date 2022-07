Bombe in Mainz wird am Mittwoch entschärft

Im Mainzer Stadtteil Gonsenheim ist eine Flieger-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Sie soll am Mittwoch entschärft werden.

Die 250 Kilogramm schwere Bombe wurde laut Feuerwehr am späten Montagvormittag in 80 Zentimetern Tiefe entdeckt. Nach Gesprächen zwischen dem Kampfmittelräumdienst in Koblenz, der Mainzer Polizei und Feuerwehr sowie der Stadt steht jetzt fest, am Mittwoch muss entschärft werden.

Ab 10 Uhr wird evakuiert

Nach Angaben der Stadt soll das gegen 13 Uhr passieren. Dazu muss der Bereich um den Fundort der Bombe, die Hugo-Eckener-Straße, in einem Umkreis von 500 Metern evakuiert werden. Ab 10 Uhr sollen die rund 4.000 betroffenen Anwohnerinnen uind Anwohner ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Die Stadt Mainz informiert auf ihrer Homepage.

500 Meter rund um den Fundort der Bombe in Mainz-Gonsenheim müssen die Anwohnerinnen und Anwohner ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Pressestelle Stadt Mainz

Kitas und Seniorenheim betroffen

Das gilt auch für einen Supermarkt, einen Drogeriemarkt, mehrere Kitas und ein Seniorenzentrum. Menschen aus dem Evakuierungsbereich werden gebeten, sich während der Entschärfung bei Freunden, Verwandten, Bekannten oder anderen Orten außerhalb des Evakuierungsbereichs aufzuhalten.

Für Personen, die keine anderen Aufenthaltsmöglichkeiten haben, steht die Sporthalle Weserstraße (Rektor-Forestier-Straße 2, 55122 Mainz) während der Entschärfung zum Aufenthalt zur Verfügung.

Bombe stammt vermutlich aus dem Jahr 1944

Die Bombe stammt möglicherweise von einem Luftangriff auf die Gonsenheimer Kathen-Kaserne, die später von der US-Armee unter dem Namen Lee-Barracks genutzt wurde. Die Kathen-Kaserne wurde am 19. Oktober 1944 durch alliierte Fliegerverbände bombardiert.

Die Arbeiten, bei der die Bombe entdeckt wurde, finden unmittelbar vor der Grundschule am Gleisberg statt. Der Wendehammer am Ende der Hugo-Eckener-Straße, der bisher als Parkplatz genutzt wurde, soll umgestaltet werden.