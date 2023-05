Regionaler Strom rund um Biebelnheim spart Geld

Menschen rund ums rheinhessische Biebelnheim können künftig Geld beim Strom sparen. Je stärker der Wind weht, desto niedriger wird der Preis.

Saisonal und regional - was für viele Menschen bereits als goldene Regel für den Einkauf von Lebensmitteln gilt, kann rund um die rheinhessische Gemeinde Biebelnheim (Kreis Alzey-Worms) künftig auch auf den Stromverbrauch angewendet werden. Der Vorteil für die Verbraucher ist, dass sie mit diesem Modell Geld sparen können.

Der Stromanbieter Octopus Energy hat im vergangenen Jahr den Windpark in Biebelnheim übernommen. Strom, der durch diese Windräder erzeugt wird, soll möglichst auch dort verwendet werden.

"Das schont die Stromnetze, weil wir den Strom dann nicht quer durch Deutschland schicken müssen."

Deshalb bietet der Stromanbieter für alle Gemeinden im Umkreis von zehn Kilometern rund um Biebelnheim einen besonderen Stromtarif an. Hier kommt das Schlagwort "saisonal" ins Spiel.

Bei starkem Wind mehr Strom verwenden

Kunden, die den Strom dann verbrauchen, wenn er entsteht, sparen Octopus Energy zufolge bares Geld. Ab einer bestimmten Windgeschwindigkeit gibt es 20 Prozent Rabatt auf den Arbeitspreis, bei starkem Wind sogar 50 Prozent. "Wir stellen unseren Kunden ein Dashboard zur Verfügung, über das sie die aktuelle Windstärke ablesen können und danach ihren Verbrauch ausrichten können", so Brader.

Das heißt, es könnte sich durchaus lohnen, einen Moment zu warten, bis das E-Auto aufgeladen oder die Waschmaschine angestellt wird. "Dabei geht es nicht darum, die Wäsche ein bis zwei Tage liegen zu lassen. Oft geht es nur um darum, die Maschine eine Stunde früher oder später anzustellen."

Jährliche Ersparnisse im dreistelligen Bereich möglich

Je nachdem, wie intensiv sich Kunden bei ihrem Stromverbrauch nach den Windstärken richten, können sie den Angaben des Anbieters zufolge zwischen 170 und 500 Euro im Jahr sparen.

Da bei hoher Stromerzeugung durch sinkende Preise gleichzeitig auch die Nachfrage nach Strom erhöht wird, profitieren auch der Stromanbieter und die Netzbetreiber. Wenn in Spitzenzeiten viel Strom erzeugt und direkt an die Verbraucher weitergegeben wird, muss er nicht mehr zwischengespeichert werden. Damit entfällt ein Kostenfaktor.

Voraussetzungen für den flexiblen Stromtarif

Um den flexiblen Stromtarif nutzen zu können, müssen die Kunden einen intelligenten Stromzähler haben, einen so genannten Smart Meter. Dieser misst permanent den aktuellen Stromverbrauch und meldet diesen alle 15 Minuten an den Stromanbieter. "So sind wir in der Lage auszurechnen, wann die Kunden den Strom genutzt haben und welche Rabatte ihnen zustehen", sagt Brader.

Die Smart Meter sind zurzeit noch recht teuer. Brader spricht von einer Investition in vierstelliger Höhe. "Deshalb schenken wir den ersten 50 Kunden den Smart Meter und bauen ihn ein." Damit ist auch klar: Das Angebot richtet sich eher an Eigentümer als an Mieter, die wahrscheinlich Schwierigkeiten haben dürften, ihre Vermieter von einer Umrüstung auf einen Smart Meter zu überzeugen.

Biebelnheim ist europäisches Pilotprojekt

Das flexible Strompreismodell in Biebelnheim ist eines von zwei Pilotprojekten von Octopus Energy auf dem europäischen Festland. Das andere ist in Brandenburg beheimatet. Nach Angaben des Stromanbieters ist die Idee für diesen flexiblen Stromtarif 2021 in Großbritannien entstanden, wo die Nachfrage nach dieser Art des Stromtarifs derzeit größer sei als das Angebot. Nun soll das Modell auch in anderen Teilen der Welt umgesetzt werden.