Mainzer CDU-Vorsitzende Flegel tritt nicht mehr an

Fünf Jahre war Sabine Flegel an der Spitze der Mainzer CDU. Jetzt will sie nicht mehr.

Die Mainzer CDU-Vorsitzende, Sabine Flegel, steht ihrer Partei für das Amt nicht mehr zur Verfügung. Sie tritt beim nächsten Kreisparteitag nicht mehr an. Das bestätigte sie in einem Gespräch mit dem SWR.

Private und persönliche Gründe hätten zu ihrer Entscheidung geführt, so Flegel. Sie habe bereits alle Mainzer Stadtbezirksvorsitzenden informiert.

Mainzer CDU verlor unter Flegel

Fünf Jahre stand Flegel an der Spitze der Christdemokraten in Mainz. In dieser Zeit verlor die Partei immer mehr an Zustimmung. Bei den letzten Kommunalwahlen büßte sie ihre Stellung als stärkste Fraktion im Mainzer Stadtrat ein.

Die CDU in Mainz müsse sich nun strategisch komplett neu aufstellen, so Flegel. Dabei wolle sie gerne helfen, aber nicht mehr als Vorsitzende.

Flegel startete einst mit Traumergebnis

2016 hatte der Kreistag der Mainzer CDU Sabine Flegel mit 96 Prozent zu ihrer Vorsitzenden gewählt. So viel Geschlossenheit hatte es in der Partei noch nie gegeben. Die Ortsvorsteherin des Mainzer Stadtteil Gonsenheim folgte damals dem zurückgetretenen Wolfgang Reichel.

Die gelernte Zahnarzthelferin und Werbefachfrau leitet zudem seit 2009 den Mainzer Dombauverein.

Zwei Bewerbungen für Nachfolge

Auf die Nachfolge für den Kreisvorsitz der Mainzer CDU haben sich bereits Manuela Matz und Karsten Lange beworben. Manuela Matz ist amtierende Mainzer Wirtschaftsdezernentin. Karsten Lange ist als CDU-Mitglied in der Mainzer Neustadt aktiv. Der oder die neue Mainzer Kreisvorsitzende der CDU wird am 5. November gewählt.