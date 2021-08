In Bad Kreuznach veranstaltet der Naturschutzbund Deutschland, kurz NABU, am Samstag Abend die alljährliche Fledermausnacht. Bei einer Exkursion durch den Kurpark wird unter anderem nach den Tieren Ausschau gehalten. Außerdem sollen mit Hilfe eines Detektors die Rufe der Fledermäuse hörbar gemacht werden. Die Veranstaltung findet laut NABU allerdings nicht bei Regen statt, da die Tiere dann zu Hause bleiben. Im Rahmen der sogenannten „Batnight“ sind kommenden Freitag auch eine Ausstellung und eine weitere Fledermaus-Exkursion in Bingen geplant.Der NABU will mit den bundesweiten Veranstaltungen auf die Bedrohung der Tiere und den Verlust ihres Lebensraumes, zum Beispiel durch das Abholzen von Bäumen, aufmerksam machen.