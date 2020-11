In der Stadt Mainz steht der erste Fledermausdetektor in Rheinland-Pfalz. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz (NABU) und die Stadt haben den Automaten am Mainzer Winterhafen aufgestellt. Auf Knopfdruck macht der Detektor die normalerweise unhörbaren Laute der Fledermäuse für menschliche Ohren hörbar - sollte in diesem Moment eine Fledermaus vorbeifliegen. Der NABU hofft so die nachtaktiven Tiere mehr in das Bewusstsein der Menschen zu rücken. Der Standort am Winterhafen ist mit Bedacht gewählt. Entlang des Rheins befinden sich die Wanderrouten verschiedener Fledermausarten. Das macht laut NABU die Wahrscheinlichkeit höher, die Tiere beobachten zu können. Bei dem Fledermaus-Detektor handelt es sich um einen umgebauten Parkscheinautomaten, den ein Metallbildner entsprechend recycelt hat. Finanziert wurde der Apparat vom rheinland-pfälzischen Umweltministerium und vom NABU Rheinland-Pfalz.