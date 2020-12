In Sachsen haben zwei Kinder die Flaschenpost einer Frau aus Rheinhessen gefunden. Sie hatte die Nachricht als 14-Jährige vor 21 Jahren abgeschickt.

Einen Tag nach Weihnachten hat für den achtjährigen Emil aus Jannowitz die Stunde als Detektiv geschlagen. Beim Familienspaziergang irgendwo zwischen Dresden und Cottbus buddelt Emil an einem Bachlauf eine Flasche aus.

Und er macht seinem Namen alle Ehre. Ihm ist schnell klar: Das ist eine Flasche mit einer Botschaft. Vater Guido Hausdorf wird bekniet, nach Hause zurückzukehren, um die Flasche zu öffnen. "Vom Spaziergang wollten die Kinder dann nichts mehr wissen."

Brief aus einer anderen Zeit

Der Verschluss lässt sich ohne Probleme öffnen, aber der Brief klebt von innen eng am Glas. Also zerschlägt der 40-Jährige das Glas kurzerhand. Zum Vorschein kommt: ein Brief aus einer anderen Zeit. Gut erhalten, gut lesbar.

Sie haben die Flaschenpost der Rheinhessin gefunden: Willi, Vater Guido und Emil (von links) alzeyer-zeitung.de

Geschrieben wurden die Zeilen von einer Nadja aus Alzey, die offenbar 1998 in einem Schullandheim nordöstlich von Dresden, genauer in Grüngräbchen war. Dieser Ort ist etwa 20 Kilometer von dem Fundort der Flasche entfernt.

Facebook-Suche nach Nadja

Es beginnt die Suche nach Nadja. Die im Brief angegebene Telefonnummer bringt die Familie Hausdorf zunächst nicht weiter. Doch die Nummer bringt die Familie auf die Idee, nach dem Ort "Alzey" zu suchen, auch bei Facebook.

Hausdorf schreibt die Facebook-Gruppe "Du weißt, dass Du aus Alzey bist" an. Über diese wird ein Aufruf gestartet, auch in der Gruppe "Eschte Alser Kinner". Die wird von der "Alzeyer Zeitung" betrieben, die über die Flaschenpost-Geschichte als erste berichtet. "Der Aufruf ging dann rum wie ein Lauffeuer", sagt Hausdorf.

Verfasserin baff: "Das ist meine Schrift"

Keine 48 Stunden und die Verfasserin ist gefunden. Mehrere Freunde sprechen Nadja Männl an, die aus Flörsheim-Dalsheim stammt und in Alzey zur Schule ging. "Ich habe plötzlich ganz viele Nachrichten bekommen, ob ich die Gesuchte bin. Ich selbst nutze kein Facebook".

Und sie ist die Schreiberin. Mit 14 Jahren hat sie den Brief verfasst und die Flasche irgendwo in einen Weiher oder Bach in der Nähe von Grüngräbchen geworfen. "Aber wirklich daran erinnern konnte ich mich nicht mehr. Erst als ich den Brief gesehen habe, habe ich erkannt: Das ist meine Schrift. Auch der Zeitraum stimmt."

Auf der Suche nach einem Freund

Es war ihre letzte Ferienfreizeit in dem Schullandheim. Eigentlich war sie schon zu groß. Und sie wollte unbedingt einen Freund haben. Um diesen Wunsch geht es in dem Brief in der Flasche. "Damals gab es noch kein Handy oder Social Media. Da dachte ich wohl, dass das ein Weg ist, jemanden zu finden."

Der mehr als 20 Jahre alte Brief aus der Flaschenpost ist noch ziemlich gut erhalten. alzeyer-zeitung.de

Sie erinnert sich gerne an die Zeit in Sachsen. Dass jetzt ihr Brief wieder aufgetaucht ist, fühle sich toll an. "Ich bin baff. Das ist wie in einer Zeitkapsel."

Ihr Brief endet mit "P.S.: Schreib mal!" Das ist auch irgendwie in Erfüllung gegangen, auch wenn es heute eben kein Brief mehr ist: Der Vater der Finder hat ihr schon eine WhatsApp-Nachricht geschrieben.