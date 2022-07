Oberbürgermeister Ebling setzt Zeichen für den Frieden

Verschiedene Städte in der Region Rheinhessen-Nahe setzen am Flaggentag der "Mayors for Peace" - zu deutsch: Bürgermeister für den Frieden - ein Zeichen für die Abschaffung von Atomwaffen. Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) hisst am Freitag mit Friedensaktivisten die Flagge der "Mayors for Peace" vor dem Stadthaus. Gerade vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges erscheine dieser Tag der Mahnung zur atomaren Abrüstung als besonders wichtig, so die Stadt Mainz in einer Mitteilung. "Mayors for Peace" wurde 1982 auf Initiative des damaligen Bürgermeisters von Hiroshima, Takeshi Araki, gegründet.