Trockenheit und Getreideernte - eine gefährliche Kombination. Die Feuerwehr musste zu einem Flächenbrand bei Hennweiler (Kreis Bad Kreuznach) ausrücken. Es wird wahrscheinlich nicht der letzte gewesen sein.

Bei Erntearbeiten ist am Freitagmittag ein Feld zwischen Hennweiler und Bruschied in Brand geraten. Gegen 12:30 Uhr hatten mehrere Personen die Feuerwehr und anliegende Landwirte alarmiert, dass ein abgeerntetes Feld am Radweg brennen würde.

Wasser für Löscharbeiten vom Moto-Crossverein

Die Feuerwehr Hennweiler rückte umgehend aus. "Über den Sommer steht uns in Hennweiler ein Fass mit 18.000 Litern Wasser vom Motocross-Verein zu Verfügung", so Wehrführer Simon Schuck. Bei Flächen- und Waldbränden unterstütze dies die Löscharbeiten.

"Bei der Trockenheit und der gestarteten Getreideernte ist aber es nur eine Frage der Zeit, bis das nächste Feld brennt."

Auch die Wehren Oberhausen, Schneppenbach und Kirn waren an den Löscharbeiten beteiligt. Außerdem eilten Landwirte zur Hilfe. "Ein großes Lob an die helfenden Landwirte, sonst hätten wir das Feuer nicht so schnell einfangen können", sagt Andreas Kaiser von der Wehrleitung der Verbandsgemeinde Kirner Land. So habe das Feuer innerhalb einer Stunde komplett gelöscht werden können. "Bei der Trockenheit und der gestarteten Getreideernte ist aber es nur eine Frage der Zeit, bis das nächste Feld brennt."