In Mainz startet Festival des deutschen Kinos "FILMZ"

100 Filme gibt es von Donnerstagabend an in der nächsten elf Tagen in den Mainzer Kinos zu sehen. Und es werden Preise verliehen. Über die entscheidet ausschließlich das Publikum.

Das Mainzer Kinofestival FILMZ geht in sein 21. Jahr. Zur Eröffnung wird erstmal gefeiert: Mit einer Gala im Staatstheater. Als erster Film steht - ebenfalls im Theater - "Schweigend steht der Wald" auf dem Programm, inszeniert von Regisseurin Saralisa Volm. Neues Festivalzentrum am Mainzer Münsterplatz Das Zentrum des Mainzer Filmfestivals ist das "Filmzimmer" am Münsterplatz. Dort können Cineasten Gespräche mit Filmemachern führen und Eintrittskarten für die Vorstellungen kaufen. Zudem gibt es im Filmzimmer ein eigens geschaffenes, sogenanntes Pop-up-Kino mit einem Schwerpunkt auf deutsch-polnischen Filmbeziehungen. Auch im Mainzer Capitol-Kino können Besucher Filme des FILMZ-Festivals sehen. dpa Bildfunk Picture Alliance Ältestes Langfilm-Festival im Land FILMZ ist das älteste Langfilmfestival in Rheinland-Pfalz und wird seit seiner Gründung 2001 rein ehrenamtlich organisiert. Es hat rund 50 Mitarbeiter. Das Land fördert FILMZ in diesem Jahr mit etwa 30.000 Euro. Die Filme werden in verschiedenen Mainzer Kinos vorgeführt, aber auch im Gutenberg-Museum, in Kirchen und Mainzer Kneipen.