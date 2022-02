Filmaufnahmen für Straßenplanung

per Mail teilen

Im Auftrag der Stadt filmt ab heute eine Firma Straßen und Wege in Ingelheim ab - einschließlich der neuen Stadtteile Heidesheim und Wackernheim. Die Stadt hofft, durch die Aufnahmen beispielsweise Radwege schneller und einfacher planen zu können. Die Fahrzeuge der Firma Cyclomedia seien mit Kameras und Laserscannern ausgestattet. Sie sollen in den nächsten vier Wochen digitale 360 Grad-Aufnahmen machen. Diese sollen künftig in der Stadtverwaltung genutzt werden – etwa bei der Straßen- und Radwegeplanung, aber auch bei der Planung von Rettungseinsätzen. Dadurch würden Kosten eingespart und Arbeitsprozesse vereinfacht, heißt es. Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden laut Stadt Gesichter und KFZ-Kennzeichen auf den Aufnahmen unkenntlich gemacht. Die Stadtverwaltung versichert, dass die Daten nur intern genutzt würden. Cyclomedia habe für das Projekt einen Datenschutzbeautragten ernannt.