Feuerwehrleute bestehen aufwendige Boots-Prüfung

Acht Feuerwehrleute aus den Kreisen Bad Kreuznach und Mainz-Bingen haben in diesem Monat ihren Bootsführerschien bestanden. Nach Angaben der Kreisverwaltung Bad Kreuznach handelt sich dabei um eine der aufwendigsten Ausbildungen, die es im Feuerwehrwesen gibt. An acht Samstagen wurden unter anderem Sicherheitsvorschriften, die Rheinschifffahrtspolizeiverordnung und allgemeine Gewässerkunde unterrichtet. Wegen des Hochwassers Mitte Juli musste die Prüfung verschoben werden. Sie wird von der Landesfeuerwehrakademie in Koblenz abgenommen.

Die Feuerwehrleute, die bestanden haben, kommen aus den Verbandsgemeinden Bodenheim, Langenlonsheim-Stromberg, Rhein-Nahe und Rüdesheim (Nahe).