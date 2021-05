Die Stadt Mainz will in den nächsten Jahren die Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren modernisieren. Die Arbeiten haben heute am Gerätehaus in Mainz-Laubenheim begonnen.

Nach Angaben der Gebäudewirtschaft Mainz muss in Laubenheim der Brandschutz verbessert werden. Außerdem sollen unter anderem neue Umkleiden und Räume für die Jugendfeuerwehr entstehen. Die Arbeiten sollen ein gutes Jahr dauern und knapp 900.000 Euro kosten. Ende des Jahres soll nach Angaben von Oberbürgermeister Ebling das Gerätehaus in Ebersheim folgen. Für die acht weiteren Gerätehäusern in den Mainzer Stadtteilen lägen auch bereits Pläne vor. Diese müssten aber noch mit dem Mainzer Stadtrat und den Ortsbeiräten abgestimmt werden. So seien nach Angaben der Feuerwehr Mainz zum Beispiel für die älteren Feuerwachen in Bretzenheim und Finthen Neubauten geplant. Für diese müssten aber noch Grundstücke gefunden werden.