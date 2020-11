Corona macht auch vor der Feuerwehr nicht halt: Um Kontakte auch unter Feuerwehrleuten möglichst zu vermeiden, gibt es bei den Wehren in der Region Rheinhessen/Nahe kaum noch Übungen. Das könnte im Ernstfall problematisch werden.

Vorerst bis Ende November würden nur noch unbedingt notwendige Treffen stattfinden, so der Feuerwehrinspekteur des Kreises Bad Kreuznach, Werner Hofmann. Dies habe er mit seinen Kollegen in den Kreisen Mainz-Bingen und Alzey-Worms so abgesprochen. Besprechungen würden nur noch digital abgehalten, die sonst üblichen Trainingseinheiten seien auf Eis gelegt. Auf diese Weise wolle man sicherstellen, dass im Notfall auch wirklich genug Feuerwehrleute gesund und einsatzbereit seien. Man könne nicht zulassen, dass ganze Wehren durch gegenseitige Ansteckung lahmgelegt würden.

Ausbildung lahmgelegt

Schmerzhaft sei allerdings, dass die Ausbildung so zurückgefahren worden sei, so Hofmann. Statt der sonst üblichen 600 Feuerwehrleute habe man dieses Jahr nur 150 ausbilden können. Dies könnte zum Problem werden, wenn die Corona-Beschränkungen weiter anhalten. Deshalb werde man umdenken müssen. Beispielsweise müsste man überlegen, welche Lerninhalte auch online vermittelt werden können. Präsenzunterricht müsste auf das Nötigste beschränkt werden und dürfte nur noch in Kleingruppen stattfinden.

„Die kann ich nicht nachts aus dem Bett holen, wenn sie sechs Wochen lang kein Feuerwehrauto gesehen haben, und sie sollen sofort funktionieren“. Bernward Bertram, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Bodenheim

Bei kleineren Feuerwehren läuft der Übungsbetrieb zum Teil weiter – wenn auch in abgespeckter Form. So sagte der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Bodenheim, Bernward Bertram, absolut notwendige Übungseinheiten fänden weiterhin statt und auch eine spezielle Trainingsstrecke für Feuerwehrleute in Mainz werde nach wie vor besucht. Seine Mitarbeiter seien Ehrenamtliche, so Bertram. Allerdings werde nur in Kleingruppen trainiert und unter den vorgeschriebenen strengen Hygienevorschriften.

Sind Corona-Schnelltests die Lösung?

Bertram kann sich außerdem vorstellen, in Zukunft vor Feuerwehreinsätzen Corona-Schnelltests einzusetzen. Etwa, wenn bei größeren Lagen wie Unwetterereignissen oder Hochwasser viele Feuerwehrleute aus unterschiedlichen Wehren zusammenkommen müssten. In solchen Situationen müsse man eng zusammenarbeiten. Da sei es schwer, Abstandsregeln konsequent einzuhalten. Mit den Schnelltests könne man sicherstellen, dass nur nicht infizierte Kollegen in den Einsatz gingen.