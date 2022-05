Feuerwehren haben Wetterlage im Blick

Die Feuerwehren in Mainz und der Umgebung sind für ein mögliches Unwetter gerüstet. Nach Angaben der Meteorologen wird gegen Donnerstagabend örtlich Starkregen mit Hagel erwartet. Die Feuerwehrleitstelle in Mainz habe die Lage im Blick und informiert alle Feuerwehren der Region bei starken Wetterereignissen, so eine Stadtsprecherin.

Auch im Hinblick auf den morgen beginnenden Rheinland-Pfalz-Tag in Mainz ist vorgesorgt. Laut der Stadt steht der Sicherheitsstab mit einem Meteorologen in engem Kontakt. Der liefere 24 Stunden am Tag relevante Wetterinformationen, so dass bei einem Unwetter schnell reagiert werden könne.

Sollte es am Donnerstag noch zu Unwettern kommen, wovon die Experten aber nicht ausgehen, würden die entsprechenden Maßnahmen ergriffen, um alle Dienstleister und Ehrenamtlichen bestmöglich zu schützen.