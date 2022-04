Ein Topf mit angebranntem Essen hat in Bad Kreuznach am Mittwochabend einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Verletzt wurde niemand. Nachbarn hatten die Feuerwehr gerufen, weil in einer Wohnung mehrere Rauchmelder losgegangen waren. Nach Angaben der Feuerwehr konnte der Topf mit Essen in der Spüle schnell gelöscht werden. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten wieder zurück in ihre Wohnungen.