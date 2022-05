Feuerwehreinsatz in Mainz bringt Spaß für die Kinder

per Mail teilen

Eltern hatten auf einem Mainzer Kinderspielplatz scheinbar Raupen des Eichenprozessionsspinners entdeckt. Die Feuerwehr gab Entwarnung, nutzte aber den Einsatz ein wenig anders.

Am späten Mittwochnachmittag kam der Anruf einer besorgten Mutter: Auf einem Spielplatz in der Nähe der Gleisbergschule in Mainz-Gonsenheim hatte sie ein Nest voller Raupen entdeckt. Sie vermutete, dass es sich dabei um die Raupen des Eichenprozessionsspinners handelt, deren Brennhaare bei Kontakt gefährliche Hautreizungen hervorrufen könnten.

Da das Grünamt der Stadt nicht mehr besetzt war, rückte die Feuerwehr an - und gab schnell Entwarnung: keine Eichenprozessionsspinner, sondern eine harmlose Raupenart. Das allerdings war der Startschuss für den Feuerwehreinsatz nach dem Einsatz.

Feuerwehrauto statt Klettergerüst

Rund 15 Kinder, die mit ihren Eltern auf dem Spielplatz waren, durften die großen Einsatzfahrzeuge erkunden und die Ausrüstung auch mal anfassen. Und natürlich auch mal Platz nehmen im Feuerwehrauto. Übrigens seien auch die Eltern sehr interessiert, heißt es in einer Pressemitteilung der Mainzer Feuerwehr.

Das Feuerwehrauto als Spielplatz Stadt Mainz/Feuerwehr

Und auch die Feuerwehrleute hatten Spaß, es sei eine nette Abwechslung vom Einsatzalltag gewesen. Aber natürlich sei die Truppe jederzeit auch einsatzbereit gewesen. Übrigens vermutet die Feuerwehr, dass nun bei vielen Kindern, die gestern dabei waren, der künftige Berufswunsch klar sei.