Feuerwehr Wiesbaden muss Mann aus Handschellen befreien

In einer misslichen Lage befand sich in der Nacht zu Mittwoch ein junger Mann in Wiesbaden, der in Handschellen feststeckte. Weil er sich nicht anders zu helfen wusste, ging er direkt zur Feuerwehr.

Nur mithilfe der Feuerwehr konnte der Mann von seinen Handschellen befreit werden. Feuerwehr Wiesbaden Zusammen mit einem Freund erschien der Mann auf der Feuerwache und bat um Hilfe. Er trug an beiden Handgelenken jeweils ein geschlossenes Handschellenpaar. Beide Ringe waren so eng, dass die Schlüssellöcher nicht mehr erreichbar waren. Die Feuerwehrleute schützten zunächst die Handgelenke des Mannes mit feuchten Tüchern vor der entstehenden Hitze, dann trennten sie die Handschellen mit einem kleinen Schleifgerät auf. Der Mann konnte die Feuerwache im Anschluss unverletzt verlassen. Handschellen waren ein "Missgeschick" Wieso er die beiden Handschellenpaare an den Handgelenken trug, verriet er nicht. Laut Feuerwehr sprach er nur von einem "Missgeschick".