Eisrettung: Feuerwehren Mainz und Worms üben auf gefrorenen Teichen

Die Mainzer und die Wormser Einsatzkräfte nutzen die frostigen Temperaturen zurzeit. Sie üben auf zugefrorenen Seen, im Eis eingebrochene Menschen zu bergen.

Viele kleine Seen und Teiche sind zur Zeit zugefroren. Die Feuerwehr Mainz warnt davor, auf das Eis zu gehen. Denn oft trüge der Schein und das Eis sei noch viel zu dünn, um es zu betreten. Breche man im Eis ein, dann sei das lebensgefährlich.

Nur 15 Minuten Zeit für Eisrettung

Die Rettungskräfte haben nur 15 Minuten Zeit, eine Person zu retten, die im Eis eingebrochen ist. Danach gehe man unter, so die Feuerwehr. Diesen Ernstfall proben jetzt die Feuerwehren von Mainz und Worms.

Probe für den Ernstfall im Tiergarten Worms

Im Teich des Tiergarten Worms übt die Wormser Berufsfeuerwehr seit Freitag die Eisrettung von Menschen. Alle möglichen Szenarien sollen durchgespielt werden. Dabei werden auch sämtliche Geräte für die Eisrettung getestet.

Bis Montag soll die Eisrettung geübt werden: "Wer will, kann uns gerne zuschauen bei der Übung", schreibt die Wormser Berufsfeuerwehr in ihrem Facebook-Eintrag.

Berufsfeuerwehr Mainz probt Eisrettung in Hechtsheim

Die Mainzer Berufsfeuerwehr will heute testen, ob alle Handgriffe für eine Eisrettung sitzen. Die Feuerwehrmänner üben in einem zugefrorenen Weiher in Mainz-Hechtsheim.

Geplant ist, dass ein Feuerwehrmann in das Eis auf dem Weiher einbricht. Er trägt einen Schutzanzug, damit er sich nicht unterkühlt. Seine Kollegen müssen ihn dann möglichst schnell aus dem eiskalten Wasser herausziehen.

Eisrettung muss schnell gehen

Dafür sind die Retter mit Leitern, Leinen und speziellen Geräten ausgerüstet. Laut Feuerwehr müssen sie sich auf dem zugefrorenen Teich vorsichtig ihrem Kollegen nähern, damit sie nicht selbst im Eis einbrechen.

Da die Teiche in Mainz selten zufrieren, sei so eine Übung jetzt wichtig, so die Berufsfeuerwehr. Der Ernstfall trete selten ein. Aber wenn jemand in einem zugefrorenen See einbricht, müsse alles ganz schnell gehen.