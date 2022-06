Feuerwehr rettet Rehkitz

per Mail teilen

Die Feuerwehr in Sprendlingen (Kreis Mainz-Bingen) hat ein Rehkitz aus einem mehrere Meter tiefen Schacht gerettet.

Eine Spaziergängerin hatten das verunglückte Tier am Sonntag entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Die musste nach eigenen Angaben zunächst mehrere Eisenstäbe abtrennen, um sicher in den Schacht zu kommen. Ein Feuerwehrmann stieg dann über eine Steckleiter nach unten und holte das kleine Reh aus dem Schacht. Das Tier bleib unverletzt. Es wurde vom herbeigeholten Jagdpächter untersucht und anschließend in die Freiheit entlassen.