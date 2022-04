per Mail teilen

Die Feuerwehr hat auf einer Baustelle an einem Schulgelände in Wiesbaden-Dotzheim einen verletzten Kranführer gerettet. Der Mann hatte sich nach Angaben eines Sprechers im Führerhaus eingeklemmt und konnte sich nicht selbst befreien. Zusammen mit der Höhenrettung wurde der Kranführer von dem Führerhaus des Krans abgeseilt und ins Krankenhaus gebracht. Die Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich, so die Feuerwehr.