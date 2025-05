per Mail teilen

Ein Großaufgebot an Rettungskräften war am Freitag nötig, um einen Mann aus dem Rhein zu retten. Der Betrunkene war wohl mit Absicht ins Wasser gesprungen, weil er schwimmen wollte.

Ein betrunkener Mann sorgte am Freitagabend für einen großen Rettungseinsatz im Rhein bei Mainz. Wie die Feuerwehr mitteilte, sprang der 36-Jährige an einer besonders gefährlichen Stelle von einer Brücke ins Wasser, weil er schwimmen wollte. An dieser Stelle ist das Schwimmen verboten.

Feuerwehren, Polizei und Luftrettung am Rhein im Einsatz

Passanten sahen das und alarmierten die Behörden. Daraufhin rückte die Mainzer Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen, drei Booten und insgesamt 40 Einsatzkräften an. Auch Feuerwehren benachbarter Orte, die Polizei, die Luftrettung und weitere Hilfsorganisationen waren im Einsatz.

"Immer wieder kommt es zu gefährlichen Situationen, weil Menschen die Risiken eines großen Flusses wie des Rheins massiv unterschätzen", heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr.

Die Strömung sei tückisch und könne selbst bei ruhig aussehender Oberfläche unter Wasser stark ziehen. Schon wenige Meter vom Ufer entfernt könne ein Mensch von der Strömung erfasst und abgetrieben werden.

Wie verhalte ich mich, wenn ich in den Rhein falle? Im Rhein zu schwimmen kann tödlich enden und sollte vermieden werden. Wer dennoch ins Wasser fällt, sollte sich folgendermaßen verhalten, rät die Feuerwehr Mainz: Ruhe bewahren: Vermeiden Sie Panik, auch wenn der erste Schock groß ist. Auf den Rücken drehen: So bleibt der Kopf über Wasser, und Sie können besser atmen. Mit der Strömung treiben lassen: Versuchen Sie nicht, gegen die Strömung anzuschwimmen. Auf ein rettendes Ufer oder eine Anlegestelle zusteuern, sobald möglich. Um Hilfe rufen: Machen Sie durch Winken oder Rufen auf sich aufmerksam.

Boote und Bauwerke können Schwimmern auch gefährlich werden

Neben der Strömung lauern weitere Gefahren. Dazu gehören Schiffe und Boote, von denen es auf dem Rhein reichlich gibt, da er eine der meistbefahrenen Wasserstraßen Europas ist. Schwimmer können leicht übersehen werden.

Auch Anleger, Brückenpfeiler und Spundwände können laut Feuerwehr zur Gefahr werden. Denn: "Sie erzeugen zusätzlich gefährliche Strömungsverhältnisse, an denen man sich verletzen oder unter Wasser gedrückt werden kann."