Feuerwehr rettet Kanufahrer aus der Nahe

Die Feuerwehr hat im Bad Kreuznacher Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg einen Kanufahrer aus der Nahe gerettet. Den Angaben zufolge wollte der 37-Jährige am Samstag am Ufer eines Campingplatzes in sein Kanu einsteigen. Aufgrund der starken Strömung sei das Boot unter ihm weggerissen worden. Der Mann fiel ins Wasser, konnte sich aber am Ufer festhalten. Die Feuerwehr rückte mit zwei Booten an und konnten den Mann retten. Der 37-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.