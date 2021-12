Zwei junge Männer sind in der Nacht mit ihrem Auto in Mainz-Bretzenheim über die Straßenbahngleise geschleudert. Nach Angaben der Feuerwehr blieben sie dabei unverletzt. Ihr hochmotorisierter SUV habe sich allerdings so stark in der Böschung an den Gleisen verkeilt, dass die Männer von der Feuerwehr aus dem Auto gerettet werden mussten. Auch seien bei dem Unfall zwei Bäume stark beschädigt worden und mussten gefällt werden. Die Straßenbahnlinie war vorübergehend gesperrt.