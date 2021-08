Die Mainzer Feuerwehr hat am Dienstag in der Oberstadt einen jungen Igel gerettet, der sich in einem Netz verfangen hatte. Anwohner fanden das verängstigte Tier vor einem Hauseingang und versuchten vergeblich, das Jungtier zu befreien. Das Netz ragte laut Feuerwehr von einem Balkon auf den Boden. Zwei Feuerwehrkräften sei es schließlich mit Hilfe von Nagel- und Haushaltsschere der Anwohner gelungen, das Netz in Kleinarbeit zu zerschneiden. Der Igel sei anschließend verängstigt aber wohlauf abgezogen.