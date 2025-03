Die Feuerwehr hat am Samstagabend einen Brand in einem Supermarkt in Mainz-Gonsenheim gelöscht. Das Feuer war in einem Stromverteilerkasten ausgebrochen.

Ein Schaltschrank im Lagerbereich hatte sich aus noch unbekannten Gründen entzündet. Wie es in einer Mitteilung der Feuerwehr heißt, bemerkten Mitarbeiter des Supermarktes den Rauch und lösten sofort Alarm aus. Sie ließen den Markt räumen und versuchten zunächst selbst, das Feuer mit einem Pulverlöscher zu ersticken. Mehrere Löschversuche scheiterten Der Versuch scheiterte. Durch die starke Rauchentwicklung litten die Mitarbeiter nach Angaben eines Feuerwehrsprechers unter Hustenreiz. Sie mussten aber nicht behandelt werden. Die Feuerwehr setzte Kohlendioxid-Löscher ein. Aber auch dieser Versuch misslang, weil die brennende Elektrik inzwischen zu heiß war. Feuerwehr geht von hohem Schaden im Supermarkt aus Erst durch den massiven Einsatz von Wasser gelang es, den Brand zu löschen. Der Markt wurde zwischenzeitlich gelüftet. Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf über 100.000 Euro. Sie lobte das umsichtige Verhalten der Mitarbeiter, mahnte aber auch, sich vor Rauch insbesondere durch brennenden Kunststoff zu schützen. Für die Feuerwehr Mainz war es der zweite Einsatz in einem Supermarkt binnen weniger Wochen. Mitte Februar musste sie zu einem Markt in der Neustadt ausrücken.