Feuerwehr löscht Balkonbrand in Hochhaus

Am Montagnachmittag hat die Mainzer Feuerwehr einen Brand auf einem Balkon eines Hochhauses im Stadtteil Bretzenheim gelöscht. Verletzt wurde niemand. Als die Feuerwehrleute eintrafen, stand der Balkon im ersten Stock bereits in Flammen. Auch das Treppenhaus war verraucht. Bewohner und Nachbarn hatten sich bereits draußen in Sicherheit gebracht. Das Feuer konnte nach wenigen Minuten gelöscht werden. Zwei Kaninchen, die während des Einsatzes vermisste wurden, wurden gefunden und vorsichtshalber zum Tierarzt gebracht. Warum es auf dem Balkon gebrannt hat, untersucht nun die Polizei.