Feuerwehr befreit Ziege aus Solarpark

Feuerwehr rettet Ziege aus misslicher Lage: Das Tier hatte sich in Sprendlingen in einem Solarpark in den Kabeln verfangen.

Spaziergänger hatten die Ziege am Pfingstmontag in einem Solarpark in Sprendlingen (Kreis Mainz-Bingen) entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Das Tier hatte sich nach Angaben der Feuerwehr mit den Hörnern in den Kabeln der Anlage verfangen und hing mit den Vorderbeinen in der Luft. Laut Einsatzbericht mussten die Feuerwehrleute kräftig zupacken: Sie hoben die Ziege an, um Kopf und Hörner zu entlasten. Danach konnte das Tier vorsichtig aus den Kabeln befreit werden. Ein Tierarzt stellte fest, dass die Ziege unverletzt blieb. Auch die Anlage wurde nach Angaben der Feuerwehr nicht beschädigt.