Zweijährigen von Klo-Sitz auf dem Kopf befreit

Einen solchen ungewöhnlichen Einsatz hatte die Ingelheimer Feuerwehr wohl noch nicht: Sie half am Sonntag einem Zweijährigen, der einen Klobrillen-Aufsatz auf dem Kopf trug.

Es war kurz nach 13 Uhr, als am Sonntag eine Frau mit ihrem zweijährigen Sohn bei der Polizeiinspektion Ingelheim auftauchte. Sie war verzweifelt, weil sie den Plastik-Aufsatz einer Kinder-Klobrille nicht mehr vom Kopf ihres Sohnes bekam. Eine Polizeibeamtin versuchte ebenfalls, den Jungen aus seiner misslichen Lage zu befreien - erfolglos. Wie es dem Jungen gelungen war, sich den Aufsatz so fest auf den Kopf zu setzen, war allen Beteiligten rätselhaft.

Feuerwehr Ingelheim rettet die Situation

Kurzerhand informierte die Polizistin die Feuerwehr Ingelheim. Vier Mann rückten in der Polizeiinspektion an, um dem Kind zu helfen. Wichtig war, das Kind so abzulenken, dass es nichts von der geplanten Befreiungsaktion mitbekam. Das gelang, indem einfach der Fernseher eingeschaltet wurde und der Junge das Kinderprogramm zu sehen bekam - einen offenbar sehr spannenden Trickfilm.

Mit Blechschere Toilettensitz durchgeschnitten

Der Comic lenkte den Zweijährigen so ab, dass er kaum merkte, dass hinten an seinem Hals die Schere angesetzt wurde. Es dauerte nicht lange, dann war der Plastik-Kloaufsatz durchtrennt und konnte abgenommen werden. Der Junge habe nur kurz gequäkt, sagte Feuerwehrmann Sven Sydow, der bei dem gestrigen Einsatz mit dabei war. Er hat selbst eine Tochter.

Highlight im Feuerwehr-Alltag

Nachdem der Junge seine Freiheit wiedererlangt hatte, konnte er mit seiner Mutter nach Hause gehen. Sven Sydow sagte nach dem Einsatz gegenüber dem SWR, das sei ein kleines Highlight im Feuerwehr-Alltag gewesen. So eine nette Geschichte käme nicht alle Tage vor.

Kinder-Klositz: Gefährliches Spielzeug

Aber es hat den gleichen Vorfall tatsächlich schon öfter gegeben: Im Juli klemmte sich in Heilbronn ein zweijähriger Junge seinen Kopf im Klositz ein. 2017 steckte ein zweijähriges Mädchen aus München mit dem Kopf im Klositz. Beide mussten von der Feuerwehr befreit werden.