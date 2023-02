Feuerwehr befreit eingeklemmte Autofahrerin nach Unfall bei Mörstadt

per Mail teilen

Bei Mörstadt (Kreis Alzey-Worms) ist am Samstagnachmittag bei einem Unfall eine Autofahrerin eingeklemmt worden und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Die 74-Jährige war laut Polizei auf der Kreisstraße 35 in der Nähe von Mörstadt unterwegs. In einer Rechtskurve kam sie mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab – warum, ist noch unklar. Am Rand der Fahrbahn stieß sie mit einem Wegweiser zusammen.

Feuerwehr muss technisches Gerät zur Rettung einsetzen

Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Airbags ausgelöst und das Auto so stark deformiert, dass die Frau sich nicht mehr eigenständig aus dem Fahrzeug befreien konnte. Die angerückten Feuerwehren aus Mörstadt, Monsheim und Offstein mussten technisches Gerät einsetzen, um sie aus dem Auto zu holen.

Eingeklemmte Autofahrerin nach Unfall unverletzt

Die 74-Jährige blieb dem ersten Anschein nach unverletzt. Sie wurde nach ihrer Rettung aber vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Auto entstand ein Totalschaden. Während des Rettungseinsatzes war die Kreisstraße 35 eine Dreiviertelstunde lang gesperrt.