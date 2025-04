Das empfiehlt die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft bei Eisunfällen:

Grundsätzlich gilt: Bei Unfällen im Eis zählt jede Minute. Denn durch die Kälte kann es passieren, dass der Körper in kürzester Zeit erstarrt.

Eingebrochener noch über Wasser

Wenn der Eingebrochene sich noch über Wasser halten kann, sollte man möglichst versuchen, ihn vom Land aus zu retten. Dafür sollte man ihm Hilfsmittel wie Bretter, Stangen, Äste oder Seile zuwerfen oder -schieben.

Wenn der Eingebrochene es nicht schafft, sich selbst zu befreien, muss der Retter ihm auf dem Eis zu Hilfe kommen. Dafür sollte er sich liegend mit ausgebreiteten Armen langsam auf dem Eis in Richtung Einbruchstelle vorschieben. Dann sollte er Hilfsmittel wie Bretter, Leitern oder Ähnliches über die Einbruchstelle schieben, um die Tragfähigkeit des Eises zu erhöhen und um dem Eingebrochenen die Möglichkeit zu geben, sich selbst daran herauszuziehen. Sind mehrere Retter an der Unfallstelle, so sollte der erste Retter möglichst mit einer Leine gesichert werden.

Eingebrochener bereits unter dem Eis

Ist die Person in einem stehenden Gewässer bereits unter das Eis geraten, sollte der Retter in voller Kleidung nach ihr tauchen, um einer Unterkühlung zu begegnen. Er muss durch eine Leine von einem zweiten Helfer gesichert werden. Wenn der Taucher nicht mit Tauchgerät und Tauchanzug ausgerüstet ist, darf insgesamt nicht länger als 20 Sekunden getaucht werden.

Bei einem Unfall in fließendem Gewässer sollte nicht getaucht werden, da das Tauchen unter das Eis in diesem Fall äußerst lebensgefährlich und zudem ohne Aussicht auf Erfolg ist, da der Untergegangene abtreibt. Daher ist hier die einzige Hilfe hier ein schneller Notruf.