Seit Montagmorgen bekämpfen Feuerwehrkräfte aus der VG Rüdesheim und Bad Kreuznach sowie des technischen Hilfswerks ein Feuer in einem Späne-Silo einer Schreinerei im Spabrücker Gewerbegebiet. Der Brand in dem 120 Kubikmeter fassenden Silo war am Morgen vom Firmeninhaber entdeckt worden. Die Feuerwehr versuchte zuerst, die Holzspäne in Handarbeit und mit einem Bagger aus dem Silo zu räumen. Noch während der Entleerung des Silos entwickelte sich der Schwelbrand aber zu einem Feuer mit offenen Flammen. Laut Aussage der Einsatzleitung werden sich die Löscharbeiten vermutlich noch bis in den Abend hinziehen. Über die Ursache für den Brand ist noch nichts bekannt.