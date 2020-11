per Mail teilen

Im Bereich Nieder-Olm hat am Mittwoch ein Feuer für Sichtbehinderungen auf der A63 gesorgt. Laut Polizei waren bei dem genehmigten Feuer in der Nähe der Autobahn rund 600 Kubikmeter Kirschbaumholz verbrannt worden. Da das Holz offenbar noch feucht gewesen sei, habe dies zu einer starken Rauchentwicklung geführt. Auf der A63 kam es deswegen zu Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr, viele Fahrzeuge mussten abbremsen. Für die Zeit der Löscharbeiten durch die Feuerwehr regelte die Polizei die Geschwindigkeit in beiden Fahrtrichtungen auf Tempo 60 herunter. Gegen die für das Feuer verantwortliche Person ermittelt nun das Ordnungsamt.