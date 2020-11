Bei einem Feuer in einer Kleingartenanlage in Worms ist ein Schaden von rund 20.000 Euro entstanden. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Der Notruf sei am Samstag gegen 22:30 Uhr bei der Feuerwehr eingegangen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, standen drei Gartenlauben in Flammen. Während der Löscharbeiten musste die angrenzende Landstraße 523 gesperrt bleiben. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar.