Feuer in Corona-Teststation gelegt

Unbekannte haben die Corona-Teststation in der Wiesbadener Äppelallee aufgebrochen und dort Feuer gelegt. Jetzt ermittelt der Staatsschutz.

In der Nacht auf Donnerstag waren die unbekannten Täter gewaltsam in die Corona-Teststation in der Wiesbadener Äppelallee eingestiegen und hatten dort den Brand gelegt. Nach Angaben der Polizei war das Feuer in dem Container zwar schnell von selbst erloschen. Allerdings sei durch die Rauchentwicklung ein Schaden von rund 30.000 Euro entstanden.

Handzettel am Tatort kritisieren Corona-Maßnahmen

Am Tatort haben die Beamten den Angaben zufolge Flyer gefunden, die die Corona-Schutzmaßnahmen kritisieren. Die Wiesbadener Kriminalpolizei, Brandursachenermittler und Spezialisten der Spurensicherung waren vor Ort im Einsatz. Jetzt hat laut Polizei das Kommissariat für Staatsschutzangelegenheiten die Ermittlungen übernommen.

Die Teststation ist nach Angaben der Betreiber trotz des Brandes heute wieder geöffnet, da der zweite Container von dem Feuer nicht beschädigt wurde.

Ähnliche Flyer in Wiesbaden-Schierstein gefunden

Am Donnerstagmorgen waren auch im Wiesbadener Stadtteil Schierstein mehrere Handzettel gefunden worden, die ebenfalls die aktuell geltenden Corona-Schutzmaßnahmen kritisieren. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Ereignissen besteht, ist laut Polizei Gegenstand der laufenden Ermittlungen.