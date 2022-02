Carport in Oppenheim abgebrannt

In Oppenheim ist in einem Schrebergarten ein Carport abgebrannt. Die Feuerwehr rückte mit 28 Kräften an.

In den frühen Morgenstunden am Sonntag meldeten mehrere Anwohner über den Notruf ein Feuer in einer Schrebergartenanlage in Oppenheim, außerdem unangenehmen Geruch von verbranntem Kunststoff. Nach Angaben der Polizei stand ein Holzcarport in Vollbrand. Suche nach Menschen mit Wärmebildkameras

Die Feuerwehr Nierstein-Oppenheim konnte das Feuer löschen. Allerdings wurde der Carport so stark beschädigt, dass er nicht mehr benutzt werden kann. Menschen wurden bei dem Feuer aber nicht verletzt: Mit Wärmebildkameras suchten die Einsatzkräfte zudem nach Personen, die sich möglicherweise dort hätten befinden können, fanden aber niemanden. +++ EINSATZINFORMATION +++ 06.02.2022 +++ Letzte Nacht kam es zu einem Brand in einer Gartenlaube. Die Ausbreitung des...Posted by Freiwillige Feuerwehr Oppenheim on Sunday, February 6, 2022

Die Ursache für den Brand ist noch nicht geklärt. Auch eine Schadenshöhe steht noch nicht fest.