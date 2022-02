In einem Mehrfamilienhaus in Worms war am Sonntagnachmittag ein Feuer in einer 1-Zimmer-Wohnung ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Nachbarin den Rauchmelder in der Wohnung gehört und die Feuerwehr alarmiert. Die konnte den Brand löschen. Die Mieterin des Apartments war nicht anwesend. Da ihre Wohnung nicht mehr bewohnbar ist, hat die Polizei sie vorübergehend in einer Notunterkunft untergebracht. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unklar.