Feuer in Mainzer Hochhaus - Rauchmelder rettet leben

Ein Rauchmelder hat in der Nacht einer Frau im Mainzer Stadtteil Gonsenheim wahrscheinlich das Leben gerettet. Nach Angaben der Feuerwehr war der Brand gegen ein Uhr in einer Küche einer Wohnung im 9. Stock eines Hochhauses in der Elsa-Brändström-Siedlung ausgebrochen. Die Bewohnerin sei durch den die Rauchmelder wach geworden und habe sich gerade noch rechtzeitig in den Flur retten können. Während die Einsatzkräfte den Küchenbrand löschten, mussten einige Bewohner das Haus verlassen. Sie konnten nach dem Einsatz aber wieder in ihre Wohnungen.Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.