In Heidesheim hat die Feuerwehr am Vormittag einen Brand in einem Wohnhaus gelöscht. Wie die Polizei mitteilt, war das Feuer in einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Über die Schadensursache und die Schadenshöhe gebe es derzeit noch keine Erkenntnisse, so ein Sprecher.