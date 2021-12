Kind soll fahrlässig Brand verursacht haben

Nach einem Zimmerbrand in Bad Sobernheim (Kreis Bad Kreuznach) am Sonntag geht die Polizei davon aus, dass der Brand fahrlässig von einem Kind verursacht wurde. Die Sachverständigen hätten mögliche technische Defekte als Brandursache ausgeschlossen. Das Feuer war nach Polizeiangaben in einem Kinderzimmer ausgebrochen. Möglicherweise hatte dort ein Kind mit Feuer gespielt oder ähnliches. Verletzt wurde niemand. Weitere Zimmer in der Dachgeschosswohnung wurden durch Rauch beschädigt. Der entstandene Sachschaden wurde noch nicht beziffert.