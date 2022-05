Großbrand im Industriehafen in Mainz

per Mail teilen

Im Industriehafen in Mainz ist ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Angaben der Feuerwehr brennt es in einem Hochlager eines Industrieunternehmens in der Gaßnerallee im Mainzer Stadtteil Mombach. Nach ersten Angaben der Polizei handelt es sich um eine Papierfabrik. Die Anwohner wurden über die Warns-Apps aufgefordert Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Feuerwehr rät dringend dazu, das Gebiet zu meiden. Außerdem sollen sämtliche Zufahrten zu dem Gebiet freigehalten werden. Die Mainzer Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren sind vor Ort.