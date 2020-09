In der Mainzer Neustadt ist die Feuerwehr von zwei Bränden kurz hintereinander in Atem gehalten worden. Am Donnerstag brannte es jeweils in Wohnungen von Mehrfamilienhäusern. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde niemand verletzt. Im ersten Fall entstand das Feuer in der Küche beim Kochen. Im zweiten Fall alarmierte ein Brandmelder die Nachbarn, die wiederum bei der Mainzer Feuerwehr anriefen. Die Ursache für das Feuer ist jedoch noch unklar. In beiden Fällen sind die Wohnungen derzeit nicht bewohnbar.