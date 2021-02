per Mail teilen

In einer Autowerkstatt in Mainz-Mombach ist am frühen Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr Mainz hatte sich der Brand offenbar im hinteren Bereich der Werkstatt entzündet und sich dann über eine Abluftanlage im Gebäude verbreitet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang dichter schwarzer Rauch aus einem Garagentor. Die Werkstatt-Mitarbeiter hätten das Gebäude zu dem Zeitpunkt alle schon verlassen, seien aber vom Rettungsdienst versorgt worden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.