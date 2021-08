per Mail teilen

Ein Feuer auf dem Dach der Realschule in Langenlonsheim hat am Sonntag die örtlichen Rettungskräfte auf den Plan gerufen. Die Dachisolierung und die Solaranlage waren in Brand geraten. Zur Brandursache wurde nichts bekannt. Da zunächst angenommen worden war, der darunterliegende Chemieraum der Schule könnte ebenfalls brennen, gab es auch Warndurchsagen im Radio.