Der sogenannte "Festplatz to go" auf dem Parkplatz vor dem Wormser Stadion geht am Sonntag zu Ende. Seit dem Frühjahr hatten Schausteller dort ihre Buden aufgestellt, als Alternative für viele Volksfeste, die wegen Corona abgesagt wurden. Schausteller Johann Nock hatte den kleinen Rummelplatz organisiert und zieht eine gemischte Bilanz: Nach starkem Beginn im Frühjahr seien zuletzt immer weniger Besucher gekommen. Die wieder geöffneten Gaststätten, und zuletzt die Konkurrenz aus dem eigenen Lager, der Vergnügungspark Nibelungenland auf der Festwiese, seien nicht hilfreich gewesen. Dennoch überlegt Nock, sollte sich die Coronasituation nicht ändern, den Festplatz to go im nächsten Frühjahr erneut zu öffnen. In Rheinhessen war das die erste Aktion um Schausteller in der Pandemie zu unterstützen. Inzwischen gibt es Ähnliches in Ingelheim und Alzey, in Mainz wurde die Idee eines solchen Rummelplatzes letzlich nicht umgesetzt.