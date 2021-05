per Mail teilen

Eine Ruhestörung hat am frühen Morgen in Bad Kreuznach zu einer Festnahme eine 28-jährigen Mannes geführt. Laut Polizei haben Anwohner gegen 4 Uhr Lärm aus einer Kleingartenanlage gemeldet. Als die Beamten vor Ort eintrafen, rannten mehrere Personen unerkannt davon. Der 28-jährige, der noch in der Gartenanlage war, verhielt sich unkooperativ. Es kam schließlich zum Gerangel mit der Polizei, sodass der Mann gefesselt werden musste. Der 28-Jährige war betrunken. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.