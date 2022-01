Festnahme nach Bandendiebstahl

Die Polizei hat in einer Wohnung in Worms Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro sichergestellt und eine Frau sowie zwei Männer festgenommen. Die Drei stehen laut Polizei im Verdacht, für Diebstähle in einem Supermarkt in der Südpfalz vergangene Woche verantwortlich zu sein. Die Männer seien jetzt in das Visier der Ermittler geraten, als sie erneut versucht haben sollen, Waren zu stehlen. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin eine Durchsuchung der Wohnung in Worms an. Dort fanden Beamte besagtes Diebesgut und Bargeld in Höhe von fast 40.000 Euro. Gegen die beiden Männer und eine Frau ist ein Strafverfahren wegen schweren Bandendiebstahls eingeleitet worden.