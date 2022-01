per Mail teilen

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der auf dem Mainzer Ernst-Ludwig-Platz eine Gedenkstele für Opfer des Nationalsozialismus mit Hakenkreuzen beschmiert haben soll. Zeugen hatten ihn am Donnerstag dabei beobachtet. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Stele gedenkt der Menschen, die wegen ihrer geschlechtlichen Identität ermordet wurden. Schon im vergangenen Jahr wurde die Stele mit Farbe besprüht. Die Ermittlungen in diesem Fall liefen noch, so die Polizei.