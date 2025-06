Während seine Ex-Freundin schlief, soll der Mann Brandbeschleuniger auf der Terrasse ihres Hauses in Worms angezündet haben. Inzwischen sitzt der 49-Jährige in Untersuchungshaft.

Nach Angaben der Polizei soll der Mann Ende Mai versucht haben, seine Ex-Freundin im Wormser Stadtteil Neuhausen zu töten. Zuvor hätten sich die beiden und der neue Freund der Frau gestritten.

Brandbeschleuniger auf Terrasse verteilt

In den frühen Morgenstunden soll der 49-Jährige Brandbeschleuniger auf der Terrasse des Wohnhauses der Ex-Freundin angezündet haben. Die Menschen in dem Haus hätten zum Tatzeitpunkt noch geschlafen, so die Polizei. Sie wurden aber durch den Brand aufgeschreckt. Laut Polizei gelang es ihnen, das Feuer zu löschen. Verletzt wurde niemand.

Vorwurf: Versuchter Mord

Der 49-jährige mutmaßliche Täter konnte zunächst fliehen - er wurde dann aber von der Polizei gefunden und vorläufig festgenommen. Einen Tag später wurde Haftbefehl erlassen. Dem 49-Jährigen wird versuchter Mord in Tateinheit mit schwerer Brandstiftung vorgeworfen. Der Mann sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die Kripo in Mainz ermittelt in dem Fall.